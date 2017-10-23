Воры, проститутки, торгаши, рыбаки и просто люди... Незабываемый Стамбул!

Заявлю сразу и безапелляционно! Стамбул – это самый контрастный город контрастов! И это вовсе не масло масленное, а реальность! Я очень жалею, что узнал об этом лично лишь на пятом десятке лет, прожитых на нашем земном шарике.Чёрт его знает, почему я раньше избегал этот город! Турция - уж больно затраханное туристами направление. Но не стоит путать курортные туры с „великим и ужасным“ Стамбулом. Этот город слишком разноплановый, слишком противоречивый и слишком необъятный для любимого многими путешествия на один уикенд, а уж тем более он абсолютно не подходит для тюленьего отдыха.Время здесь можно провести, шляясь между главными достопримечательностями Султанахмеда, разрекламированным Гранд Базаром и Галатским мостом. В принципе, неоригинальное, но верное решение!Кроме этой парадной стороны главного города Турции, не стоит забывать и о его изнанке. И если попытаться узнать этот город поближе, то уж здесь сюрпризов, причём не всегда приятных, будет множество.Нам за несколько дней повезло узнать обе эти стороны одного из самых великих городов на Земле и пережить немало приключений. Мой рассказ о Стамбуле будет несколько сумбурным, но именно таким и запомнился этот город – пёстрым, необычным, очень разнообразным и от этого безумно интересным.2.Так уж получилось, что за последний год я его посетил дважды - поздней осенью и весной. И оба раза как бы дополнили друг друга, создав тот самый неповторимый образ, который мне хочется описать.3.Билеты из Вильнюса сюда всегда были не слишком дешёвыми (от 150 Евро). Поэтому, в итоге, мы с женой здесь побывали транзитом по пути, а затем. При этом оба раза мы не просто наскоком осмотрели город, а останавливались здесь с ночлегом.Данная опция особенно приятно тем, что компания Туркиш Айрлайнс предлагает для транзитных туристов на выбор либо ночлег в близлежащей к аэропорту гостинице, либо бесплатную экскурсию по городу с обедом в местном ресторанчике. Оба раза мы предпочли гостинице именно экскурсию, так как нынче в самом историческом центре города можно легко найти хороший отель с завтраком за 20-30 Евро.4.Экскурсии от Туркиш Айрлайнс традиционно начинаются с самых знаменитых мест Стамбула – площади Султанахмет, Голубой Мечети, Айя-Софии и дворца Топкапы. Наверное, это и есть обязательная программа любого туриста в Стамбуле. А вот далее у каждого маршруты и впечатления могут сильно различаться.5.Мы каждый раз бродили по городу до полной темноты и пытались впитать в себя саму суть этого города. Безопасно ли это? Всё относительно.6.Гулять по пустынной набережной в темноте у пролива Босфор немного стрёмно. Тем более, что освещена она слабо. С непривычки в каждом встречном силуэте можно было запросто почувствовать угрозу. Но значительно опасней было ещё днём зайти на Египетский рынок.7.Людей здесь всегда множество, от увиденного разнообразия глаза разбегались, а цены приятно радовали. Но именно здесь я буквально за руку дважды ловил воришек, так и норовивших распотрошить мой рюкзачок на спине. Персонажи на базарах собираются очень разные, в городе полно беженцев и босяков, так что стоит быть бдительным.8.Не менее яркие впечатления у нас остались и во время поиска гостиницы. Выбирали мы её достаточно тщательно, читая отзывы и выверяя расстояние до нужных нам объектов. Но как оказалось координаты отеля были указаны не совсем точно и, в итоге, мы оказались на улочке с десятками тёмнокожих проституток самых разных возрастов и комплекций. Они стояли рядами с обеих сторон неширокой улицы, а сзади высились рослые парни с не очень добрыми взглядами. Зрелище не забываемое!9.На этой улице было полно отелей, но перспектива провести ночь в таком месте нас явно не прельщала. Фотоаппарат я сразу спрятал от греха подальше. В некоторой растерянности мы прошли по все этой улице и с некоторым облегчением не нашли здесь заказанного нами отеля. В небольшом магазинчике нам уточнили его месторасположение. Он оказался на параллельной улочке, где кроме нескольких ресторанчиков не было ничего возмутительного.10.Когда же на рецепции я пожаловался, куда нас завели неверные координаты, там открыто испугались: „Не ходите туда, там очень нехорошая улица!“. Хм, мы уже сходили и вроде бы выжили!11.Да, сюрпризы в Стамбуле могут ждать на каждом шагу. Этот город - настоящая человеческая мясорубка. За его парадной частью можно увидеть многое.12.По большей части современный Стамбул это большой и хаотический базар.13.Торгуют тут всем на свете. Причём и продавцы с покупателями собрались со всего мира.14.И тут для пытливого наблюдателя с фотокамерой настоящий рай.15.Восток и запад, Азия с Африкой и Европа, мусульманство и христианство, война и мир – все эти крайности собрались в одном месте и пытаются ужиться вместе.16.Фотообразы здесь получаются очень необычные, яркие и контрастные.17.Я щёлкал камерой, не останавливаясь, и каждый новый удачный снимок вызывал у меня бурю восторгов.18.Бродячие музыканты, уличные торгаши, повара и официанты – эти кадры не повторимы!19.Люди и есть главная достопримечательность этого древнего города.20.Были и очень забавные кадры.21.Были со смыслом.22.Были просто ни о чём, но с настроением.23.А какие здесь красивые встречаются девушки!24.Конечно, без антуража и истории самого города, который на всех этих снимках служит сценой и декорациями, эти снимки многое бы потеряли.25.Отличным примером этого может послужить виды на Галатский мост через залив Золотого Рога с десятками рыбаков, которые уже давно стали своеобразным символом этого мест.26.Здесь клюёт уже сотни лет. Знаменитая стамбульская кефаль одним своим видом не даст соврать!27.Сам мост имеет два уровня, верхний для транспорта и пешеходов, а также нижний – с кучей рыбных ресторанов. Но главным героем на фотографиях с этого места неизменно остаётся исторический район Галата с доминантой в виде одноимённой старинной башней.28.И тут же рядом с этими красотами никак не получалось не замечать кучи мусора.29.На контрастах построен весь Стамбул. Правда, их ещё надо уметь подмечать.30.Фотографировать здесь не всегда бывает просто. И не потому, что люди стесняются или не разрешают.31.Лично мне сложно фотографировать нищих, бездомных, инвалидов. Да, и стоит ли подобное выкладывать на обозрение другим!32.Значительно интересней было искать местные фишечки, которых в городе полно. Например, знаменитые стамбульские продавцы каштанов всегда служат отличными фотомоделями.33.Тоже самое касается и передвижных лотков с вкуснейшими местными бубликами.34.А где ещё вот так прямо посреди оживлённой улицы могут на ходу пара настоящих стамбульцев по дороге домой усесться поиграть в нарды?35.В этом репортаже я сознательно избегал фотографий архитектуры и культовых достопримечательностей. Но и они являются важными акцентами Стамбула на протяжении столетий.36....Настоящее же чудо произошло вечером. Площадь Султанахмед между Голубой Мечетью и Айя-Софией опустела. И тогда начался концерт, который повторяется здесь уже несколько столетий каждый день без изменений. Муэдзины с разных мечетей пели, не перебивая, а дополняя друг друга.Видео.И именно тогда я кажется понял что-то важное об этом городе.Это один из центров притяжения нашего мира. Люди всегда будут ехать сюда. И каждый раз Стамбул будет их поражать, удивлять, разочаровывать и вдохновлять. Возможно, именно в этом и есть из смыслов существования этого города. Мне так кажется...37.