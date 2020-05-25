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lavagra 9 минут на прочтение
Чудеса горы Рамбинас или куда съездить в Литве на карантине
Два месяца на карантине не проходят бесследно. Отличная погода и приближающееся лето заставляет искать всё новые белые пятна в географии наших путешествий. И пусть дальние края пока для нас недоступны, у каждого у нас и под боком можно найти много интересного. Главное уметь искать!
Лично для меня очередной майский уикенд запомнился незабываемой поездкой в одно из самых необычных мест моей родной Литвы. Речь идет о горе Рамбинас. Не многие о ней знают, а между тем это место известно, как важное святилище для современных неоязычников Литвы.
Прошлое и настоящее, легенды и истории, мистика и бесподобная природа – всё это делает гору Рамбинас желанным объектом для людей, любящих не только эзотерику, но и путешествия с приключениями! К тому же виды отсюда на реку Неман и соседнюю Калининградскую область потрясающие.
Всё верно! Эта поездка развеяла нашу карантинную хандру и подарило множество эмоций. И ими хочется поделиться со всеми вами!
2.
Путь из Вильнюса в региональный парк Рамбинас неблизкий - 240 километров. Но и его можно проехать с пользой для себя, если выбрать после Каунаса одну из самых живописных литовских дорог вдоль реки Неман под номером 141. Количество замков, усадеб и смотровых площадок здесь зашкаливает. Об этой дороге расскажу как-нибудь отдельно, а пока вернёмся к нашей необыкновенной горе.
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Парк Рамбинас находится совсем неподалеку от нынешнего российского Советска (бывшего немецкого Тильзита), а с местных обзорных площадок неплохо виден старинный немецкий город Рагнит или нынешний российский Неман. Мне там довелось побывать два года назад и написать вызвавший множество дискуссий репортаж.
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Сам парк с горой Рамбинас также можно считать исконно немецкой землёй. В каждой соседней деревушке можно обнаружить множество следов от господствовавшей здесь многие века Пруссии в виде лютеранских кирх и аккуратных чисто немецких строений из красного кирпича.
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Местные жители давно просекли туристическую привлекательность этого края и в меру своих сил развивают здесь малый и средний бизнес. Мы как раз остановились в гостинице Старый Рамбинас, которая разместилась в здании столетней прусской начальной школы. Это прекрасное уединённое место, с множеством зелени и пением птиц по утрам. Радушие хозяев также можно считать плюсом этого места.
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Стоит знать - для литовцев всё же здешние края не были никогда чужеродной Пруссией. Некогда, ещё до походов крестоносцев, эти земли населяли древние племена балтов под названием скальвы. Тогда на горе Рамбинас располагалась их столица Рамиге в виде укреплённого замка.
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Позже, крестоносцы разорили и сожгли его, а не перебитое население насильно обратили в покорных им христиан. Но и несмотря на продолжавшуюся веками ассимиляцию местного населения с прусскими колонистами, здешние края всегда считались так называемой Малой Литвой. Её жители во времена Пруссии называли себя летувиникай. Они сумели сохранить свой родной литовский язык и никогда не теряли связи с Литвой. При этом, как ни странно, эти не совсем литовцы и совсем не немцы были лютеранами и ярыми патриотами немецкой Пруссии. Такой вот национальный дуализм!
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Кстати, когда Клайпеда около ста лет назад вошла в состав молодой Литовской Республики, новая граница прошла по реке Неман и гора Рамбинас также стала полноправной литовской землёй. Именно местные жители летувиникай стали опорой новой власти.
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Стоит напомнить, что литовцы считаются также одними из последних язычников Европы, окончательно принявшими христианство лишь около шести столетий назад. Гора Рамбинас была и остаётся одним из важных символов древних языческих верований.
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Ещё при правлении немцем около 140 лет назад именно в малой Литве началось возрождение неоязычества. Позже в межвоенные годы вспомнили многие древние обычаи. На Рамбинасе начали вновь проводить шумные языческие праздники в дни солнестояний с кострами, танцами и песнями. Проводят их и сейчас. Сюда стоит побывать здесь в ночь литовских праздников Ионинес или Жолинес, чтобы убедится в этом. Но и в любое другое время Рамбинас достоин не меньшего внимания!
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Первым делом, приехав непосредственно в сам парк, мы поднялись на гору Рамбинас. Все её 45 метров высоты стоит пройти по деревянным ступенькам, чтобы осознать всю важность этого места для древних скальвов.
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Виды сверху сносят крышу! Ниже по течению отсюда уже простираются пойменные луга и пастибища, а выше идут высокие, заросшие лесами обрывы.
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С литовской стороны хорошо просматривается российская сторона. Она абсолютно пустынна и ничем не запоминается. Видимо, так и должна выглядеть приграничная зона.
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Сразу рядом с обзорной площадкой располагается монумент в виде нескольких камней. Они напоминают о том, что некогда эта гора была священная, а на его верхушке располагался языческий жертвенник.
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Легенды рассказывают, что он находился сверху огромного камня. Есть подтверждения, что тот камень вполне реален, а один из местных фермеров лет 200 назад его взорвал, ради строительного материала. Кстати, тогда гора была значительно больше и выше. Но потом Неман подмыл её основание и случилось несколько крупных оползней.
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Если двигаться от горы вглубь леса, то можно найти ещё немало интересного. Неподалёку здесь располагается старинное лютеранское кладбище.
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Мы зашли на него и поразились порядку и чистоте. Как оказалось, мы очутились в очень важном для Литвы месте. Старинных могил сохранилось немного. Значительно больше сравнительно свежих захоронений.
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Оказывается с обретением независимости Литвы в 1991 годы, сюда начали свозить для перезахоронения останки видных людей Малой Литвы прошлого. Так здесь был перезахоронены известный писатель и философ Видунас, а также издатель и публицист Мартинас Янкус.
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Они многое сделали для возрождения литовской культуры и частенько бывали на Рамбинасе в своё время. В 1944 году обоих, как и множество других местных жителей, депортировали в Германию, где они и умерли в своё время. На эти перепохороны съезжалось множество людей, что в те времена само по себе стало частью национального возрождения в Литве. Так гора Рамбинас и в прошлом и в настоящем остаётся важной частью литовской культуры и самоидентификации.
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Но и без всего этого здесь просто хорошо погулять, насладиться природой и чистым воздухом. Ведь все мы в глубине души немного язычники, особенно в наши непростые времена...
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